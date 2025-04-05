Yasemin Kay Allen ile Eski FBI Ajanı Sevgilisi Erdal Kaya Barıştı

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ile bir dönem “Amerikalı Aynasız” lakabıyla tanınan FBI eski ajanı Erdal Kaya arasındaki sürpriz aşk yeniden gündemde. Mart ayında başlayan bu ilişki, çiftin kısa süre içinde sessiz sedasız yollarını ayırmasıyla son bulmuştu.

AŞK YENİDEN BAŞLADI

Ancak Erdal Kaya’nın sosyal medya hesabından, Yasemin Kay Allen’ın California’da çekilmiş bir fotoğrafını “Biraz kafa dağıtma zamanı” notuyla ve kalp ile gül emojileriyle paylaşması, eski sevgililerin yeniden barıştığını ortaya çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi