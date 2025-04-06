Hadise'den Sonra Şimdi de Petek Dinçöz Saç Rengini Değiştirdi… Görenler Kabullenemedi, Peruk Sandı
Uzun sarı saçlarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’ün yeni imajı görenleri şoke etti. Saç rengini değiştirerek ezberleri bozan Dinçöz’ün yeni imajı hem çok beğenildi hem de eleştirildi. İşte Petek Dinçöz’ün yeni hali…
Fulya Açıkel
‘Sensiz Bu Yaz’, ‘Artık Üzülmek İstemiyorum’, ‘Beyaz Cam’, ‘Büyük Ustam’ gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarının rengini değiştirerek siyaha boyayan ünlü şarkıcı Kıbrıs konserinde herkesi şaşırttı.
YENİ SAÇI TARTIŞMA YARATTI
Görenlerin inanamadığı yeni imajına ilişkin ‘Hayatıma yeni bir enerji gelsin istedim. Peruk değil, saçlarımı boyattım’ açıklamasını yapan Petek Dinçöz, sosyal medyayı ikiye böldü.
Dinçöz’ün yeni saçlarını görenler ‘Güzelim sarı saçlara ne oldu?’,’Sarı saç daha iyi’, ‘Kesinlikle sarı’ gibi yorumlar yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
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