Oyuncu Aybüke Pusat Kovulmuştu: Teşkilat Dizisinin Yapımcısı Sessizliğini Bozdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel "boykot" çağrısı yapmıştı. Üniversite öğrencileri ise bu çağrıyı ileri bir boyuta taşımıştı. Tüketim boykotu büyük ilgi görmüş çok sayıda ünlü isim de destek vermişti.

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da sosyal medya hesabından boykota ilişkin bir paylaşımda bulunmuştu. TRT ise harekete geçerek Pusat'ın işine son vermişti.

TRT bununla da sınırlı kalmamış Pusat'a destek olan başka oyuncuları da dizilerdeki kadrolardan çıkarmıştı. Büyük tepki çeken duruma ilişkin Teşkilat dizisinden günler sonra açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Timur Savcı sessizliğini bozarak BloombergHT’de yayımlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programında konuştu.

'TRT İKİ SEÇENEK SUNDU'

Timur Savcı, "Bizim de son dakika haberimiz oldu" diyerek Pusat'a TRT'den iki seçenek sunulduğunu şu sözlerle anlattı:

"TRT’nin iktisadiydi bu ve TRT bir açıklamayla hızlıca çıktı. Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke de ofisteydi doğru yönetmek lazım bu mevzuyu diye. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu 'boykot yapın bu kanalı izlemeyin' deyince onlar da doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler.

Aybüke amacının siyasi olmadığını söyledi. TRT Aybüke'ye seçenek de sundu. O zaman amacının öyle olmadığını anlatan bir açıklama paylaşmasını istedi. Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı. Daha önce de paylaşımları vardı TRT dahil herkes tolere etti."

Kaynak: BloombergHT