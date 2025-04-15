Aybüke Pusat'ın Tiyatro Oyunu da İptal Edildi

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle çıkarılmıştı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat’ın açıklamalarının kurumun yayın ilkeleriyle uyuşmadığını söylemiş ve Pusat'ın projeden çıkarıldığını duyurmuştu.

TİYATRO OYUNU DA İPTAL EDİLDİ

Teşkilat dizisinden ayrılan Aybüke Pusat’a bir engel daha getirildi. Ünlü oyuncunun rol aldığı Chaplin adlı tiyatro oyununun da iptal edildiği açıklandı. Maximum Uniq Hall’da 19 Nisan’da sahnelenmesi planlanan etkinlik, organizatör tarafından iptal edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“19 Nisan’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleştirilecek Chaplin adlı etkinlik, organizatörden gelen talep doğrultusunda iptal edilmiştir.”

Pusat cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykota destek verdiğini açıklamış ve 2 Nisan'da tüketim boykotu için çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine Pusat'ın, TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılmasına karar verilmişti.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden boykot çağrısı ile ilgili paylaşımları gerekçesiyle çıkarıldığını TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahit Sobacı duyurmuştu. Sobacı, 2 Nisan'da X hesabından yazılı açıklama yaparak, "TRT projelerinde yer alan kişilerin ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır."

SON 2 BÖLÜMÜ TAMAMLAMIŞTI

Dizide 'Neslihan' karakterine hayat veren Pusat, kalan 2 bölüm için çekimlere katılmaya karar vermişti. Pusat'ın yer aldığı son bölümler geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç da, Pusat'a "Yanındayım gülüm" paylaşımıyla destek olmuştu. TRT'ye ait Tabii platformunda yayınlanacak 'Muhabir' dizisinin başrol oyuncusu olan Andıç, sevgilisine verdiği desteğin ardından, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi