Aybüke Pusat'ın Tiyatro Oyunu da İptal Edildi

Boykot çağrısı yaptığı için TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın tiyatro oyunu da iptal edildi. 19 Nisan'da sahnelenecek oyunun, organizatör tarafından iptal edildiği bildirildi.

Aybüke Pusat'ın Tiyatro Oyunu da İptal Edildi

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle çıkarılmıştı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat’ın açıklamalarının kurumun yayın ilkeleriyle uyuşmadığını söylemiş ve Pusat'ın projeden çıkarıldığını duyurmuştu.

TİYATRO OYUNU DA İPTAL EDİLDİ

Teşkilat dizisinden ayrılan Aybüke Pusat’a bir engel daha getirildi. Ünlü oyuncunun rol aldığı Chaplin adlı tiyatro oyununun da iptal edildiği açıklandı. Maximum Uniq Hall’da 19 Nisan’da sahnelenmesi planlanan etkinlik, organizatör tarafından iptal edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“19 Nisan’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleştirilecek Chaplin adlı etkinlik, organizatörden gelen talep doğrultusunda iptal edilmiştir.”

Aybüke Pusat'ın Tiyatro Oyunu da İptal Edildi - Resim : 1

Pusat cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykota destek verdiğini açıklamış ve 2 Nisan'da tüketim boykotu için çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine Pusat'ın, TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılmasına karar verilmişti.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden boykot çağrısı ile ilgili paylaşımları gerekçesiyle çıkarıldığını TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahit Sobacı duyurmuştu. Sobacı, 2 Nisan'da X hesabından yazılı açıklama yaparak, "TRT projelerinde yer alan kişilerin ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır."

SON 2 BÖLÜMÜ TAMAMLAMIŞTI

Dizide 'Neslihan' karakterine hayat veren Pusat, kalan 2 bölüm için çekimlere katılmaya karar vermişti. Pusat'ın yer aldığı son bölümler geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç da, Pusat'a "Yanındayım gülüm" paylaşımıyla destek olmuştu. TRT'ye ait Tabii platformunda yayınlanacak 'Muhabir' dizisinin başrol oyuncusu olan Andıç, sevgilisine verdiği desteğin ardından, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TRT Aybüke Pusat Dizi Tiyatro Boykot
Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan Kafa Karıştıran Yorum Kafa Karıştıran Yorum
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Seyirci Öfkesini Atamadı: Kızılcık Şerbeti Nilay'a 1 Milyondan Fazla Kez Tokat Atıldı Kızılcık Şerbeti Nilay'a 1 Milyondan Fazla Tokat!
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Gitti, Yerine Bomba Gibi Bir İsim Geldi! Ünlü Oyuncu Diziye Katılıyor Pembe Gitti, Bomba Gibi Bir İsim Geldi
SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı
Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Türk Lezzetleri Damga Vurdu
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek