Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan Kafa Karıştıran Yorum

Kızılcık Şerbeti dizisinde üç sezondur “Pembe” karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlunun diziden ayrılması izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı. Taşçıoğlunun ani vedasının arkasında neler olduğu merak edilirken, ünlü oyuncunun yorum yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan Kafa Karıştıran Yorum

Kızılcık Şerbeti dizisinde üç sezondur “Pembe” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması izleyicileri şoke etti. Ani vedanın ardındaki gizem günlerdir çözülemedi. Sette tartışma yaşandığı ve oyuncular arası anlaşmazlık iddiaları gündemden düşmezken, Taşçıoğlu'nun beğendiği son gönderi kafaları iyice karıştırdı. Fan hesabının paylaştığı 'tüm haksızlıklara' gönderisini beğenen Taşçıoğlu'nun, senaristlere tepkili olduğu öne sürüldü.

HERKESE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Sibel Taşçıoğlu, veda mesajında, “3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım, tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşçakalın... Hepinizi çok seviyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan Kafa Karıştıran Yorum - Resim : 1

DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Ünlü oyuncunun ayrılığı sonrası gerek sosyal medyada gerek magazin programlarında çeşitli iddialar gündeme geldi. Bazı kaynaklar Taşçıoğlu’nun yeni bir diziden başrol teklifi aldığı için ayrıldığını öne sürdü. Taşçıoğlu'nun senaryoyu okurken karakterinin hayatını kaybedeceğini öğrendiği ve sette oyuncular arasında kavga çıktığı da iddialar arasında yer aldı. Ancak bu iddialar oyuncular tarafından reddedildi ve sette anlaşmazlık yaşanmadığı belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN YORUM

Taşçıoğlu'nun diziden neden ayrıldığı netliğe kavuşmazken, ünlü oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi. Taşçıoğlu'nun Instagram üzerinden, adına açılan bir hayran sayfasında yapılan bir paylaşımı beğenmesi ve yorum yapması şaşırttı. Hayranı tarafından yazılan ve “Tüm haksızlıklarla” ifadesine yer verilen gönderiye Taşçıoğlu, “Çooooook teşekkür ederim” notunu düşüp kalp emojisiyle duygularını ifade etti.

İşte o paylaşım:

Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan Kafa Karıştıran Yorum - Resim : 2

Bu yorum kısa sürede çok sayıda destek mesajı aldı. Sevenleri, oyuncuya sosyal medyada sevgi ve dayanışma mesajları yağdırdı.

PEMBE, DİZİDEN NASIL AYRILDI?

Dizinin sevilen karakterlerinden Pembe Ünal, son bölümde hayatını kaybetti. Pembe, doğum gününü ailesiyle kutlarken, içinde zehir olan pastayı yedikten sonra yoğun bakıma kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Pastaya zehri ise Işıl karakteri koydu. Pembe'nin diziye ani vedası, hayranlarını üzdü.

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