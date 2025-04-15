İki Ay Önce Evlenmişlerdi: Ünlü Çiftin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu

Ünlü oyuncu Burak Çelik sosyal medya hesabından baba olacağını sevenlerine açıklamıştı. Burak Çelik ile eşi Ece Bayrak'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

İki Ay Önce Evlenmişlerdi: Ünlü Çiftin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu

"Karagül", "Kuruluş Osman", '"Hudutsuz Sevda" gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Burak Çelik, 2024'te güzel sevgilisi Ece Bayrak'la hayatını birleştirmişti. Ünlü çift Karadağ tatili sırasında nikah masasına oturmuştu.

İki Ay Önce Evlenmişlerdi: Ünlü Çiftin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu - Resim : 1

Sosyal medyada mutlu anlarını sık sık paylaşan çift sevenlerine güzel haberi duyurmuştu.

Evliliklerinden iki ay sonra bebek beklediklerini açıklayan çiftin gönderisine beğeni ve yorum yağmıştı.

İki Ay Önce Evlenmişlerdi: Ünlü Çiftin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu - Resim : 2

Anne baba olmak için gün sayan Burak Çelik ve Ece Bayrak çiftinin, bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Çiftin bir erkek bebekleri olacağı öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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