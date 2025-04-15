TRT'nin İşine Son Verdiği Ünlü Oyuncu Furkan Andıç Sessizliğini Bozdu, Tek Bir Mesaj Verdi
Boykot paylaşımı nedeniyle TRT’deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan sevgilisine destek vermesinin ardından kendi de TRT’deki Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu Furkan Andıç günler sonra sessizliğini bozdu. İşte Anduç’ın uzun süre sonra yaptığı ilk paylaşım…
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri ‘boykot’ çağrısı yapmış çok sayıda ünlü isim de bu çağrıya destek vermişti.
Boykot çağrısına destek veren ünlü isimlerden biri de TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat olmuştu. Pusat, bu paylaşımı sonrasında dizinin kadrosundan çıkarılarak işine son verilmişti.
Konuya ilişkin Aybüke Pusat’tan bir açıklama gelmezken sevgilisi oyuncu Furkan Andıç, sosyal medya hesabından ‘Yanındayım Gülüm’ notunu düşerek fotoğraflarını paylaşarak desteğini göstermişti.
KADRODAN ÇIKARILMIŞTI
Bu paylaşım sonrasında TRT’nin Tabii platformundaki Muhabir dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu Furkan Andıç da kadrodan çıkarılmıştı.
ÖĞRENCİLERE DESTEK VERDİ
TRT’nin işine son vermesinin ardından sessizliğe bürünen ünlü oyuncudan günler sonra ilk paylaşım geldi. Furkan Andıç, Instagram hesabı üzerinden ’83 arkadaşımız hala tutuklu’ paylaşımını yaparak protestolarda tutuklanan üniversite öğrencilerine destek verdi.