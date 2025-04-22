Ahmet Minguzzi Davası Organize Suç Kapsamında! Avukat Rezan Epözdemir Tehdit Mesajını Paylaştı, 'Korkmuyoruz'

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'deki bit pazarında yaşanan bıçaklı saldırı sonucu İtalyan Şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ağır yaralanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılaması sürüyor.

AİLEYE TEHDİT, MEZARA SALDIRI...

Kamuoyunda infial yaratan cinayetin ardından Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya hesabından çok sayıda tehdit mesajı gönderilmiş ve Minguzzi'nin mezarı da duruşmanın görüleceği gün tahrip edilmişti.

Aileyi tehdit eden ve mezar taşına zarar veren şüpheliler yakalanarak cezaevine gönderilirken, "Organize suç örgütü" kapsamına alınan davanın avukatlığını yapan Rezan Epözdemir’in tehdit edildiği ortaya çıktı.

YİNE DURMADILAR

Epözdemir, dün sosyal medyadan kendisine gönderilen bir tehdit mesajını paylaşarak, 'mücadeleye devam edeceklerini' vurguladı.

Epözdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Basın mensubu arkadaşlar soruyor, Ahmet Minguzzi evladımızın katledilmesi akabinde, müvekkil ailenin, aile üyelerinin, bizim ve bazı gazetecilerin de tehdit edilmesi nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faillerin örgütlü bir yapı olup olmadığının tespiti için Organize şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmış ve soruşturma başlatılmıştır.

Bu mesajlar ve tehditler bizi yıldıramaz ve korkutamaz, korkmuyoruz. Hem müvekkil minguzi ailesi, hem de biz adaletin tecellisi ve bu mahlukların emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti. Minguzzi, hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.