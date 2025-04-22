Sırrı Süreyya Önder'in Kardeşi Açıkladı: Ülkücü Bir Grup Kan Vermek İstedi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren bir ameliyat geçiren Sırrı Süreyya Önder yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Siyaset dünyasından pek çok isim Sırrı Süreyya Önder ve ailesini hastanede ziyaret etti. Bu ziyaretler sürerken kardeşi Ali Fuat Önder'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Ali Fuat Önder, hastaneye gelen ülkücü bir grubun Sırrı Süreyya'ya kan vermek istediğini söyledi. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amirliğini yapan bir kişinin de ziyarette bulunduğunu aktardı.

Tele1'e konuşan Ali Fuat Önder şu açıklamada bulundu:

“Ben görmedim ama bir grup ülkücü arkadaş buraya gelip kan vermek istemiş. İkinci gün hastaneye gelmişler. Oysa hastane bunun önlemini almış. Kan ihtiyacımız olmadı ama sağ olsunlar.

Hastaneye biri gelip 'kardeşini görmek istiyoruz' demiş. Beni çağırdılar. Yaşlı biriydi. Benimle tokalaştı. Aslen Trabzonlu olduğunu söyledi. Buraya yakın olduğunu ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amirliğini yaptığını söyledi. Mamak yıllarında, 12 Eylül döneminde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ağabeyim aynı cezaevinde kaldı. Birbirlerine karşı inanılmaz sevgi ve saygıları vardı."

Kaynak: Tele 1