Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Önder'e Mesaj

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastane önünde açıklama yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Pervin Buldan, "Görüşmede ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, televizyonlarda Sırrı Bey ile ilgili çıkan bütün haberleri izlediğini ve dinlediğini, ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca süreç ile ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettirdiğinin de altını önemle çizdi" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'DAN ÖNDER'E MESAJ

Buldan konuşmasının devamında Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'e yönelik mesajını paylaştı. Önder'in tedavi gördüğü hastane önünde açıklanan mesaj şöyle:

"Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum. Ailesine, dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur; Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak, Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal önyargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı, önyargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı.

'ONUN ŞAHSINDA HAYATA GEÇEN...'

Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur; en iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü, 'Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım' anlayışının tam zıddıdır. Önder’in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum."

Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını aktardıktan sonra "Biz de bir kez daha İmralı Heyeti üyeleri olarak, sevgili Sırrı Süreyya Önder'e hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de onu özlemle beklediğimizi, bu çalışmalara kaldığımız yerden devam etmesi için ona ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı, basından soru kabul etmeden açıklamayı bitirdi.

Kaynak: Haber Merkezi