Seçil Erzan Davasında Ara Karar

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Seçil Erzan Davasında Ara Karar

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: İHA

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Seçil Erzan
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