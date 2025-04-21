Terör Örgütü PKK Silah mı Bırakıyor? Ömer Çelik'ten Flaş Açıklama: 'Bu Ay Yeni Gelişmeler Olabilir'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuşan Çelik, şunları söyledi:

"Sırrı Süreyya Önder çok değerli bir dostumuz, arkadaşımız. Onun bu geçirdiği rahatsızlıktan dolayı son derece üzgünüz. Çok ehil ellerde doktor arkadaşlarımız, alanının en iyisi olan doktor arkadaşlarımız bu rahatsızlığıyla ilgili müdahaleyi yaptılar. Arkasından da tedavi süreci en büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Biz Sırrı Bey ile uzun zamandır tanışırız. Çeşitli vesilelerle, çeşitli konularda derinlemesine sohbetlerimiz olmuştur. Felsefe konusunda, sanat konusunda, siyaset konusunda uzun yıllardır sohbetlerimizin olduğu bir arkadaşımız. Tabii onun rahatsızlığı aslında dokunduğu insanların, dokunduğu çevrelerin bir şekilde mağdur olmuş insanlara dokunmasının Türkiye'de toplumsal birliğimizin güçlenmesi, kardeşliğin güçlenmesi bakımından yapmaya çalıştıklarının herkesin hafızasında parça parça nasıl yer ettiğini ve bunun nasıl takdir edildiğini gösterdi. Hastaneye gelenler, ziyarete edenler de bu çoğulculuğu, ona olan bu sahiplenmeyi hem insan olarak hem sanatçı olarak hem siyasetçi olarak gösterdiler.

Özellikle hastanenin karşısına yazılan yazılarda, onu ziyaret edenlerin ifade ettiği mesajlarda da Türkiye'nin 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşması bakımından ortaya koyduğu kıymetli yaklaşımın nasıl takdir edildiği, sanat alanında siyaset alanında ortaya koyduklarının iz bıraktığı görülmüş oldu. Kendisine, arkadaşımıza, dostumuza acil şifalar diliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini de büyük ve güçlü bir şekilde sahipleniyordu. Hatta bu son zamanlarda özellikle terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiği zamanlarda Meclis çalışmaları bittiğince bazen mesajlaşır, buluşurduk, orada gece yarılarına kadar sohbetler olurdu. Bazen bu sağlık durumu da gündeme gelirdi. Ve biz sağlığı konusunda hassas olması gerektiğini söylerdik. O da 'Ecel ölüme manidir, şu işin sonucunu görelim sağlığımıza daha çok kuvvetle asılırız' derdi. Hastanede de hastane dışında da ortak dostumuz olan doktor arkadaşlarımızın ne kadar yakından ilgilendiğini görüyoruz. Orada her kademeden sağlık personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Tabii bu vesile ile birtakım kötü, çirkin tartışmalar ve yaklaşımlar söz konusu oldu, bu hepimizi üzdü. Ama bunların üzerinde durmaya gerek yok. İyi şeyleri, iyi yaklaşımları, kardeşliği, doğru sözleri öne çıkarmak lazım. Doğru sözleri, doğru yaklaşımı büyütmek lazım. Kem söz söyleyenleri kendileriyle baş başa bırakmak lazım. Rahatsızlığında da görüldü ki hemen hemen toplumun bütün kesimleri esasında terörsüz Türkiye sürecinin de sembol isimlerinden biri olduğu için bu sürecin başarıya ulaşması için büyük bir gayret ve arzu içerisinde. Geçmişte bazı uygulamalar sebebiyle Kürt vatandaşlarımızın üzerindeki ret, inkar ve asimilasyon politikalarını hükümetlerimiz döneminde büyük demokratik reformlara imza atarak kaldırdık. Çok riskli ve karanlık zamanlarda siyasi suikast tehditlerine rağmen bu yol Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüründü. Geçmişte de önemli adımlar atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve tarihi çağrı ile birlikte yepyeni bir sayfa açılmış durumda. Önümüzde toplumsal birliğimizi derinleştirmenin, demokrasinin ölçeğini büyütmenin, bölgemizdeki yakın çevremizdeki komşularımızla daha çok dayanışmanın gerekliliği ortada. Terörsüz Türkiye hedefi öncelikle vatandaşlarımızın faydasına olacak, geleceğimizin terör yoluyla esir alınmasına karşı Türkiye'nin artık bu sayfayı kapatması gerektiğinin ve terör meselesinden kurtulmuş olarak ilerlemesi gerektiğinin en açık ifadesidir. Bu şekilde bakacağız meseleye.

Ve inşallah yakın zamanda bir takım gelişmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinin doğru hedeflere, doğru zamanlarda hem ülkemizin yararına hem vatandaşlarımızın ortak gelecek idealine katkı sağlayacak şekilde hem de bölge halklarının barışına katkı sağlayacak şekilde hayata geçeceğini göreceğiz. Terörsüz Türkiye hedefi herkesin faydasına olacak. Bu ay içerisinde yeni gelişmeler olabilir. Bütün bu ziyaret trafiği terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak içindir. Silahların bırakılması dönüm noktası olacaktır.

Normal doğum konusuyla ilgili olarak burada düşünülen şey tabii ki annenin ve bebeğin sağlığını düşünme ve bu çerçevede yaklaşım geliştirme konusudur. Bazıların iddia ettiği gibi kadınlara dayatma, müdahale gibi değerlendirmek doğru değil. Nihayetinde hekimlerin değerlendireceği bir konu. Bu dünyada da tartışılan konu. Buradaki temel yaklaşım hem annenin hem bebeğin sağlığını düşünerek gereksiz, lüzumlu olmayan cerrahi müdahalelerin olmaması gerektiğiyle ilgili hassasiyet geliştirmektir. Yoksa kadınlarımıza dönük bir dayatma, onların tercihlerine dönük bir müdahale gibi algılanması doğru değil. Biz burada bütün annelere, anne adaylarına en yüksek hassasiyetle bir kez daha saygılarımızı iletiyoruz. Biz kadınların herhangi şekilde tercihine, hayat tarzına dayatma gibi algılanmasını arzu etmeyiz. Gerekli olmayan zamanlarda endikasyon üretecek şekilde tıbbi müdahaleler yapılıyor. Bu gayri tıbbi müdahale olmuş oluyor. Doktor kararıyla bu işlemlere tabii ki uygun yol her zaman mümkündür. Burada bizim için esas olan annenin ve bebeğin sağlığının korunması, gerekli olmayan cerrahi işlemin söz konusu olmamasıdır.

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Kaynak: Haber Merkezi