Devlet Hastanesinde Kan Donduran Olay: 15 Yaşındaki Çocuk Düşük Yaptı!

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde kan donduran bir olay yaşandı. 15 yaşındaki M.N. isimli kız çocuğu tuvalette düşük yaptı. Kız çocuğu hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devlet Hastanesinde Kan Donduran Olay: 15 Yaşındaki Çocuk Düşük Yaptı!

Kan donduran olay dün akşam Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.N. (15), karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

TUVALETTE DÜŞÜK YAPTI

Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi. M.N., bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletin çöpünde 5 aylık cenin buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.N.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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