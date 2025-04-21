THY'den İstanbul-Şam Seferleri İçin Karar

THY, İstanbul-Şam seferlerinde talep yoğunluğundan dolayı artışa gitme kararı aldı.

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THY'den İstanbul-Şam Seferleri İçin Karar

THY’nin haftada 7 frekans olarak yapılan İstanbul-Şam seferlerinin talep dolayısıyla temmuz ayında 12'ye çıkarılmayı planlandığı bildirildi.

THY, İstanbul ile Suriye'nin başkenti Şam arasında "TK-846" ve "TK-847" sayılı seferleriyle düzenlediği uçuşları 8 Temmuz'dan itibaren artırma kararı aldı.

Hava yolu şirketi, tarifeli seferlerine "TK-848 ve "TK-849" numaralı yeni uçuşları da dahil etti.

THY, Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Şam seferlerine 23 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA

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