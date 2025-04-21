Türk Yıldızları'ndan Prova Uçuşu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşunun provasını yaptı.

Türk Yıldızları'ndan Prova Uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı görev yapan ve 2001 yılında dünyanın süpersonik hızda gösteri yapan ilk akrotimi ünvanını alan Türk Yıldızları, NF-5 tipi süpersonik savaş uçaklarıyla gösterilerini düzenliyor.

Gökyüzündeki nefes kesen gösterileriyle bilinen Türk Yıldızları, 23 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Konyaaltı Sahili semalarında Antalyalılarla buluşacak.

Türk Yıldızları'ndan Prova Uçuşu - Resim : 1

Gösteri öncesinde ekip, bugün saat 12.30 ve 16.00'da Konyaaltı Sahili'nde prova uçuşlarını gerçekleştirdi. Prova uçuşunu, kent halkı ve turistler ilgiyle izlendi

Kaynak: DHA

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Türk Yıldızları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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