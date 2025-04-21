Saraçhane Davasında 49 Gencin Duruşması Ertelendi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınması üzerine 19 Mart'ta başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan ve aralarında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 14 tutuklunun bulunduğu 49 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DURUŞMA ERTELENDİ

Salon yetersizliği nedeniyle 70. Asliye Ceza yerine 27. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda yapılan duruşma, tutuklu gençlerin mahkeme salonuna getirilmesinin ardından başladı. Sırayla savunması alınan gençler, görüntüleri incelemeden savunma yapmayacaklarını yineledi. Avukatlar ve gençlerin sözlerinin ardından mahkeme, savunmalar için süre verdi. Mahkeme, valiliğinin yasaklama yazısının ne şekilde tebliğ edildiğine ilişkin evrak da istedi. Duruşma, 24 Ekim 2025’e ertelendi.

Cuma günü İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 99 sanıklı Saraçhane davasında 8 gazeteci ve 4 avukatla ilgili dosya ayrılmış, diğer sanıkların duruşması ise 3 Ekim'e, İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 90 sanıklı duruşma da 4 Temmuz'a ertelenmişti.





Kaynak: Haber Merkezi