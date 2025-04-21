Görüşme Ertelenmişti... DEM Parti'den Bakan Tunç’a Randevu Talebi: İşte Heyette Yer Alacak İsimler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti’nin İmralı heyeti arasında yapılacak olan görüşme Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ertelenmişti. DEM Parti heyetinin, Bakan Tunç ile bu hafta görüşmek için randevu talep ettiği öğrenildi. Heyette, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan yer alacak.
DEM Parti İmralı Heyeti'nde bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçen hafta kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılması üzerine, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Adalet Bakanı Tunç ile yapacağı görüşme ertelenmişti.
BAKAN TUNÇ'TAN RANDEVU TALEP EDİLDİ
Alınan bilgiye göre DEM Parti, İmralı Heyeti'nin yürüttüğü sürece devam edecek. Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile hukuktan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın yer alacağı heyet, bu hafta görüşmek için Adalet Bakanı Tunç'tan randevu istedi. Heyette Pervin Buldan yer almayacak.
GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
DEM Heyeti'nin Adalet Bakanı Tunç ile görüşmesinde, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılarak çalışma koşulları oluşturulması, hasta mahkumların salıverilmesi, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda düzenlemeler yapılmasına ilişkin konuların gündeme getirilmesi bekleniyor.
Kaynak: ANKA