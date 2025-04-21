Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Flaş Gelişme! Organize Suç Örgütü Kapsamına Alındı

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin canice katledilmesi tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 24 Ocak Cuma günü Kadıköy’deki Salı pazarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, yanında bulunan U.B. tarafından ise defalarca tekmelenmişti. Minguzzi, 14 gün süren yaşam savaşının ardından hastanede hayatını kaybetmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin davanın duruşmasına günler kala katil zanlıların yakınları, acılı aileye tehditler yağdırmıştı. Öte yandan duruşmanın görüleceği gün Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti.

SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINA ALINDI

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın ardından başlatılan soruşturmanın "organize suç örgütü" kapsamına alındığını açıkladı.

Tehdit edildiği bir mesajın ekran görüntüsünü de paylaşan Av. Epözdemir, paylaşımında "Basın mensubu arkadaşlar soruyor, Ahmet Minguzzi evladımızın katledilmesi akabinde, müvekkil ailenin, aile üyelerinin, bizim ve bazı gazetecilerin de tehdit edilmesi nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faillerin örgütlü bir yapı olup olmadığının tespiti için Organize Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmış ve soruşturma başlatılmıştır. Bu mesajlar ve tehditler bizi yıldıramaz ve korkutamaz, korkmuyoruz. Hem müvekkil Minguzzi ailesi, hem de biz, adaletin tecellisi ve bu mahlukların emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Basın mensubu arkadaşlar soruyor, ahmet minguzzi evladımızın katledilmesi akabinde, müvekkil ailenin,aile üyelerinin, bizim ve bazı gazetecilerin de tehdit edilmesi nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faillerin örgütlü bir yapı olup olmadığının tespiti için...+ pic.twitter.com/2qyKVbbucf — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) April 21, 2025

Kaynak: Habertürk