MHP Paylaştı, Devlet Bahçeli'den Yeni Görüntü! 'Durma Yürü Sen, Daha Yolun Yarısı Var'

Geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından çalışmalarına yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni görüntüleri paylaşıldı. MHP tarafından yapılan paylaşıma, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" notu düşüldü.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmüş ve uzun süre kameralar karşısına çıkmamıştı. Devlet Bahçeli 66 gün sonra Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ettiği sırada görüntülenmişti.

MHP'den Bahçeli'ye ilişkin yeni bir paylaşım geldi. 'Altaylar'dan Tuna'ya' türküsündeki 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var' sözlerine yer verilen paylaşımda, MHP Lideri Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlara yer verildi.

Bahçeli'nin tek başına yürüyüş yaptığı videoda bir süre sonra cebinden tespihini çıkararak çektiği ve yürüyüşüne devam ettiği görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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