Kütahya'da Peş Peşe Deprem

AFAD verilerine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 20.24'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 13.43 kilometre olarak kaydedildi.

BİR KEZ DAHA SALLANDI

Kandilli Rasathanesi, 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.6; derinliği 12.2 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi