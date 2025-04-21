Kütahya'da Peş Peşe Deprem
AFAD, Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandığını aktardı.
AFAD verilerine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 20.24'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 13.43 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-21
Saat:20:24:38 TSİ
Enlem:39.22389 N
Boylam:28.97444 E
Derinlik:13.43 km
Detay:https://t.co/6zTCQWtJAi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BİR KEZ DAHA SALLANDI
Kandilli Rasathanesi, 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.6; derinliği 12.2 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 21, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/Juk6Rgl92d
21.04.2025, 20:25:33 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 12.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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