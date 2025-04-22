Çocuklar Arasında Vakalar Pik Yaptı, Saatler İçinde Öldürebilir

Havaların ısınmasının ardından bahar dönemine geçişte vaka sayılarında artış gözlemlenen menenjit için kritik bir uyarı yaptı. Prof. Dr. Ahmet Güzel, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan menenjitin özellikle çocukluk çağında ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi.

Güzel ‘Menenjit vakalarını ilkbahar ve sonbaharda görüyoruz. Bunlar arasında bakteriyel olanlar daha ölümcül seyrediyor. Saatler içinde bile hayati risk oluşturabiliyor. Ancak erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır’ diyerek uyardı.

'SAATLER İÇİNDE ÖLÜMCÜL RİSK'

Bakteriyel menenjitin saatler içinde ölümcül seyredebileceğine ve bu nedenle erken tanının hayati önemde olduğunu belirten Güzel, vakalarının toplu alanlardaki temas yoluyla hızla yayılabileceğini söyledi.

'ERKEN TEŞHİSLE TEDAVİ EDİLEBİLİR'

Prof. Dr. Güzel, şöyle konuştu: Normalde çocukluk çağındaki menenjit vakalarını ilkbahar ve sonbaharda görüyoruz. Bunlar arasında bakteriyel olanlar daha ölümcül seyrediyor. Saatler içinde bile hayati risk oluşturabiliyor. Ancak erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır.

BAŞ AĞRISI, YÜKSEK ATEŞ…

Menenjitin belirtilerine ilişkin bilgi veren Güzel ‘Bebeklerde emme sorunları, sürekli ağlama, bıngıldakta şişlik dikkat çekerken; daha büyük çocuklarda baş ağrısı, ense sertliği, yüksek ateş, ışığa hassasiyet, morluklar, hatta havale gibi bulgular görülebilir. Bu belirtiler ciddiye alınmalı’ dedi.

ALIŞKANLIKLAR RİSKİ ARTIRIYOR

Çocukların kalem, silgi, cetvel gibi nesneleri birbirleriyle paylaşmaları, hatta ağzına götürüp tekrar başkasına vermeleri enfeksiyonun yayılmasına neden olabileceğini belirten Güzel ‘Elektronik sigara paylaşımı gibi alışkanlıklar da gençlerde riski artırıyor’ dedi.

Kaynak: DHA