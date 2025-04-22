Sahaya Giren Köpek Kırmızı Kart Gördü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde oynanan amatör maç sırasında sahaya giren köpek nedeniyle oyun durdu. Köpek sahayı terk etmeyince hakemden kırmızı kart gördü. Daha sonra ise saha dışına çıkarıldı.

Konya İkinci Amatör Küme C Grubunda Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda dün Beyşehir Demirspor ile Konya Maliyespor arasında oynanan maçta, gülümseten bir olay yaşandı. Maçın oynandığı sırada, 20. Dakikada bir köpek sahaya girdi.

Sahada yatan köpeği fark eden hakem, oyunu durdurarak köpeğin yanına gitti ve kırmızı kartını gösterdi.

Hakem, tüm çabalara rağmen oyun alanı içerisinden çıkarılamayan köpeği kucakladı, sonra saha çizgilerinin dışına götürerek uzaklaşmasını sağladı. Hakemin bu hamlesi tribünlerden de alkış aldı.

Kaynak: AA