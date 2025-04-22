Şişecam’da Toplu Sözleşme Çıkmazı! İşçiler Greve Gidiyor

Şişecam ile Petrol-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden karar çıkmayınca, sendika 14 Mayıs’ta greve gitme kararı aldı. Grev, şirketin Soda, Kromsan, Kojen ve Tuz işletmelerini kapsayacak.

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Şişecam’da Toplu Sözleşme Çıkmazı! İşçiler Greve Gidiyor

Şişecam’ın 3 fabrikası ile 1 işletmesinde işçiler, toplu iş sözleşmesinde karara varamayınca Petrol-İş Sendikası öncülüğünde greve gidiyor.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, grev kararının 21 Nisan 2025 tarihinde alındığını ve uygulamanın 14 Mayıs 2025’te başlayacağını belirtti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında, yasal prosedür uyarınca, Petrol İş Sendikası tarafından 21 Nisan 2025 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.

Görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde, Petrol İş Sendikası tarafından belirlenen tarihte grev uygulaması başlayacaktır. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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