Arnavutköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 801,5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon kapsamında 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 29 parça halinde 773 kilogram metamfetamin ve kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin bulundu. Ayrıca, operasyonda 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Yerlikaya, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonun başarılı olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, operasyona katılan başsavcılık ve emniyet ekiplerini tebrik ederek, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA