Kötü Kokuyla Ortaya Çıkan Vahşette Kan Donduran Detay: 10 Gün Boyunca Eşinin Cansız Bedeniyle Yaşamış

Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Kastamonu’da genç bir kadının daha yaşamı vahşetle son buldu.

Arnavutoğlu Caddesi'ndeki bir apartman dairesinden gelen kötü koku ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 23 yaşındaki Elif C.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelere göre, Elif C. bıçaklanarak öldürülmüş, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise genç kadının hamile olduğu tespit edilmişti.

Cinayetin ardından gözaltına alınan eşi B.C, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında bir basın mensubunun yönelttiği, "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna B.C, "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında" diyerek yanıt verdi.

Tüyler ürperten bir diğer detay ise, B.C'nin, bıçaklanarak öldürülen eşiyle birlikte aynı evde 10 gün boyunca yaşamaya devam etmesi oldu. Olay yerinde bulunan 1,5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı.

2024'TE EN AZ 315 KADIN!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2024 yılı boyunca Türkiye'de en az 315 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu cinayetlerin büyük çoğunluğu, tıpkı Elif C. olayında olduğu gibi, en yakınlar tarafından, ev içinde işlendi. Hamile olduğu öğrenilen Elif C’nin ölümü, kadınların sadece kendi hayatlarını değil, doğmamış çocuklarının da yaşam hakkını ellerinden alan bu şiddet döngüsünün ne kadar vahim boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: AA