Trafikte Zincirleme İhlale Zincirleme Ceza: Kırmızı Işık, Şerit İhlali, Yol Kesme... Artık Hepsi Birden Sayılacak

Türkiye'de trafik kazaları 2024 yılında da önemli bir toplumsal sorun olmaya devam etti. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, yıl boyunca ülke genelinde toplam 623 bin 148 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 713 kişi hayatını kaybederken, 388 bin 644 kişi yaralandı.

Kazaların başlıca nedeni olarak aşırı hız dikkat çekti. Yapılan tespitlere göre, 105 bin 783 ölümlü ve yaralanmalı kazanın, sürücülerin araç hızını yol, hava ve trafik koşullarına uygun şekilde ayarlamaması sonucu gerçekleştiği belirlendi.

Sürücü hataları listesinde ikinci sırada ise kavşak, geçit ve dar alanlarda geçiş önceliğine uymamak yer aldı. Bu kural ihlali nedeniyle 45 bin 45 kaza yaşanırken, 25 bin 218 kazaya ise şerit izleme ve değiştirme kurallarının ihlali neden oldu.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre bu tablo, hükümeti yeni adımlar atmaya itti. Cumhurbaşkanlığı'nda, AKP grup yönetimi ile ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, trafik suçlarına ilişkin yeni cezai düzenlemeler masaya yatırıldı.

Meclis'e sunulması beklenen yeni yargı paketinde, özellikle tehlikeli sürüş davranışlarına karşı daha sert yaptırımlar öngörülüyor. Taslağa göre, alkollü araç kullanma ve yol kesme gibi eylemler hapis cezası kapsamına alınacak. Ayrıca drift atma, makas atma ve ambulansa yol vermeme gibi tehlikeli davranışlara uygulanan para cezaları da ciddi şekilde artırılacak.

ZİNCİRLEME CEZA

Dikkat çeken bir başka düzenleme ise zincirleme trafik suçlarına yönelik. Aynı seyir sırasında birden fazla trafik kuralını ihlal eden sürücüler için cezalar ağırlaştırılacak. AKP kaynakları, "Adam trafikte önce kırmızı ışıkta geçmiş, sonra şerit ihlali yapmış sonra da gitmiş birinin önünü kesmiş. Burada zincirleme bir durum olduğu için cezalarda artırıcı sebep sayılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi