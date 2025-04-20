Türk Uyuşturucu Baronu Kolombiya'da Interpol'a Teslim oldu: Sığınma Talebi Reddedildi, Türkiye'ye İade mi Edilecek?

Türk uyuşturucu baronu Feridun Müldür hakkında, 8 yıl önce ‘suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılırken, Müldür bu gelişmenin ardından sırra kadem bastı.

KOLOMBİYA’DA ORTAYA ÇIKTI

Kayıplara karışmasının ardından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Müldür’ün 2023 yılında Ekvador’dan kaçak yollarla Kolombiya’ya geçtiği belirlenirken, Bogato’da ikamet ettiği süreçte Müldür yakalanamadı.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİNİN LİDERİ HALİNE GELDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Kolombiya’da da uyuşturucu ticareti yapmayı sürdüren Müldür, Güney Amerika’dan Avrupa’ya 'yutucu kurye' yöntemiyle yapılan uyuşturucu ticaretini yöneten uluslararası bir suç örgütünün lideri pozisyonuna geldi.

TESLİM OLDU

Müldür, geçyiğimiz günlerde İnterpol’a giderek teslim oldu. Güney Amerika’ya sığınma talebinde bulunan Müldür’ün bu talebinin savcılık tarafından reddedildiği öğrenildi.

Feridun Müldür’ün gözaltına alınmasına dair bilgi paylaşımını ise Kolombiya Ulusal Emniyet Müdürü Tuğgeneral Carlos Fernando Triana Beltrán, 16 Nisan'da X (Twitter) hesabından yaptı.

TÜRKİYE’YE İADE EDİLECEK Mİ?

Beltran, Müldür'ün iki yıl önce Kolombiya’ya yasa dışı yollarla girdiğini belirtirken Interpol Merkez Bürosu’nun baskılarının ardından ‘gönüllü olarak’ teslim olduğunu açıkladı.

Beltran, açıklamasının devamında Müldür’ün Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine dair bir bilgi paylaşmazken, 2025 yılında 88 suçlunun ülkelerine iade edildiği bilgisini paylaşması, “Müldür Türkiye’ye iade mi edilecek?” sorusunu sordurdu.

Kaynak: Sabah