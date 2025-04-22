Balıkesir'de Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümü: 'Annem Uyuyor' Dedi, Evde Ceset Bulundu

Balıkesir'in Karesi ilçesinde komşularının haftalardır haber alamadığı 75 yaşındaki Ayten M., evinde ölü bulundu. Olay, Atatürk Mahallesi'nde yaşanan ihbar üzerine polis ekiplerinin adrese gitmesiyle ortaya çıktı.

'ANNEM UYUYOR' DEDİ AMA...

Kapıyı açan kadının oğlu Ş.M., annesinin "uyuduğunu" söylese de polisler kontrol amacıyla eve girdi. Evin içindeki dağınık ve kötü koşullar dikkat çekerken, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun süredir elektrikleri kesik olan evin çöplerle dolu olduğu görüldü.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, çelişkili ifadeler veren Ş.M.’yi gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının bedeninde darp ya da kesici alet izine rastlamadı. Ölüm, şüpheli olarak kayıtlara geçti ve cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Evde bulunan köpek belediye ekiplerince barınağa götürülürken, çöp eve dönen daire için temizlik çalışmaları başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA