Hamile Kadın Evinde Öldürüldü, Cesedi Günler Sonra Bulundu! Eşi Gözaltında

Kastamonu’nun İnönü Mahallesi’nde bir apartmanı saran kötü kokuların altından korkunç bir cinayet çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin girdikleri dairede, 28 yaşındaki Elif Civil’in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Hamile olduğu belirlenen Genç kadının yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

DAİREDEN KÖTÜ KOKULAR GELDİ

Olay, Arnavut Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Binada oturan vatandaşlar, daireden yayılan ağır kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kokunun geldiği daireye girdiklerinde genç bir kadının hareketsiz bedeniyle karşılaştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleriyle birlikte olay yeri inceleme birimi de adrese sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, cesedin Elif Civil’e ait olduğu ve vücudunda bıçak darbeleri bulunduğu tespit edildi. Uzmanlar, kadının yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Civil'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Elif Civil'in eşi B.C., gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA