Bir Çöp Ev Daha! Ekipler 2 Kamyon Çöp Çıkardı

Van Tuşba'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir evden 2 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Bir Çöp Ev Daha! Ekipler 2 Kamyon Çöp Çıkardı

Van Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, müstakil bir evde uzun süredir çöp biriktirildiği tespit edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla ev baştan sona temizlendi. Kötü koku yayan, kullanılamaz hale gelen evden 10 ton atık ve çöp çıkarıldı. Çıkarılan çöplerin 2 kamyonu doldurduğu belirtildi.

Mahalle sakinleri, çevreye kötü koku ve haşere yayan evin temizlenmesiyle rahat nefes aldı. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen şikâyetlerin dikkate alındığı ve benzer durumlarla ilgili temizlik çalışmalarının süreceği bildirildi. Öte yandan, evde çok miktarda erzak bulunduğu ve bir kısmının son kullanma tarihinin geçtiği de tespit edildi.

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Kaynak: İHA

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