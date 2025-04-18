Mersin'de Kaçak Sigara Ticaretine Suçüstü

Mersin'de jandarma ekipleri 2 ilçede kaçak sigara ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Ekipler 3 şüpheliyi yakaladı. Çok sayıda makaron ve elektronik sigara ele geçirildi.

Mersin'de Kaçak Sigara Ticaretine Suçüstü

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı ve Toroslar ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 bin 400 dolu makaron ile 212 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: İHA

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