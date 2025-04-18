Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Sahte Emeklilik Oldu! Milyonluk Lüks Araç Vurgunu

Kapıkule Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle Türkiye’ye yasa dışı yollardan sokulmak istenen lüks araçlar ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, milyonlarca lira değerindeki çok sayıda araç kaçak giriş aşamasında yakalandı.

Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Sahte Emeklilik Oldu! Milyonluk Lüks Araç Vurgunu

Yapılan incelemelerde, bazı kişilerin yurt dışında emekli olmuş gibi gösterilerek Bulgaristan kaynaklı sahte belgelerle Türkiye’ye yabancı plakalı araç sokmaya çalıştığı tespit edildi. Ancak söz konusu kişilerin, Türkiye’de yabancı plakalı araç bulundurma hakkı tanıyan “yurt dışında yerleşik olma” şartını taşımadığı belirlendi.

SAHTE BELGELER BULGARİSTAN KAYNAKLI GÖSTERİLDİ

Geçerli mevzuata göre yalnızca yurt dışında ikamet eden emeklilerin sınırlı süreyle Türkiye’ye taşıt getirme hakkı bulunurken, bu haktan usulsüz şekilde yararlanmak isteyen şüphelilerin, Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş izlenimi veren sahte emeklilik belgeleri kullandığı ortaya çıktı.

Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Sahte Emeklilik Oldu! Milyonluk Lüks Araç Vurgunu - Resim : 1

ARAÇLARA EL KONULDU, BELGELER İNCELENİYOR

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, belgelerin gerçekliği Bulgaristan yetkili makamlarına teyit ettirilmek üzere Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından incelenmeye alındı. Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından milyonlarca lira değerindeki araçlara el konuldu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, operasyonun devam etmesi nedeniyle el konulan araç sayısına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Soruşturma kapsamında sahte belge düzenleyerek araç sokmaya çalışan şahısların tespiti sürüyor.

Milli Emlak 52 Bin Liraya Arsa Satıyor! Çabuk Davranan Tapuyu AlırMilli Emlak 52 Bin Liraya Arsa Satıyor! Çabuk Davranan Tapuyu AlırEkonomi

Mahfi Eğilmez'den Flaş Merkez Bankası Açıklaması: Faiz Kararı Ters Köşe YapmıştıMahfi Eğilmez'den Flaş Merkez Bankası Açıklaması: Faiz Kararı Ters Köşe YapmıştıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Emekli dolandırıcılık Edirne
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Mesajı, 'Dezenflasyon Programını Uygulamakta Kararlıyız' Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Mesajı, 'Uygulamakta Kararlıyız'
DEVA Partisi'nden Zirai Don Açıklaması, 'Tazminatlar 30 Gün İçinde Ödensin' DEVA Partisi'nden Zirai Don Açıklaması, 'Tazminatlar 30 Gün İçinde Ödensin'
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Faizlerinde Son durum: İşte Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredisinde En Düşük Oranlar Kredi Faizlerinde Son durum
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı
Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü
Milli Emlak 52 Bin Liraya Arsa Satıyor! Çabuk Davranan Tapuyu Alır Milli Emlak 52 Bin Liraya Arsa Satıyor! Çabuk Davranan Tapuyu Alır