Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Sahte Emeklilik Oldu! Milyonluk Lüks Araç Vurgunu

Yapılan incelemelerde, bazı kişilerin yurt dışında emekli olmuş gibi gösterilerek Bulgaristan kaynaklı sahte belgelerle Türkiye’ye yabancı plakalı araç sokmaya çalıştığı tespit edildi. Ancak söz konusu kişilerin, Türkiye’de yabancı plakalı araç bulundurma hakkı tanıyan “yurt dışında yerleşik olma” şartını taşımadığı belirlendi.

SAHTE BELGELER BULGARİSTAN KAYNAKLI GÖSTERİLDİ

Geçerli mevzuata göre yalnızca yurt dışında ikamet eden emeklilerin sınırlı süreyle Türkiye’ye taşıt getirme hakkı bulunurken, bu haktan usulsüz şekilde yararlanmak isteyen şüphelilerin, Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş izlenimi veren sahte emeklilik belgeleri kullandığı ortaya çıktı.

ARAÇLARA EL KONULDU, BELGELER İNCELENİYOR

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, belgelerin gerçekliği Bulgaristan yetkili makamlarına teyit ettirilmek üzere Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından incelenmeye alındı. Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından milyonlarca lira değerindeki araçlara el konuldu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, operasyonun devam etmesi nedeniyle el konulan araç sayısına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Soruşturma kapsamında sahte belge düzenleyerek araç sokmaya çalışan şahısların tespiti sürüyor.

Kaynak: AA