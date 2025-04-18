Birçok Suçtan Aranıyordu! İzmir'de Yakalandı

İzmir'de kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü polisler tarafından yakalandı. Mahkeme hükümlüyü tutukladı.

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Birçok Suçtan Aranıyordu! İzmir'de Yakalandı

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında E.Ç. isimli kişi durduruldu.

Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, tehdit, karşılıksız yararlanma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, mala zarar verme" suçlarından 19 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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