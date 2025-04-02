37 Yıl Cezası Vardı! Ekipler İzmir'de Yakaladı

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik dün yapılan saha çalışmasında M.N.T. (25) isimli şüpheli kişi durduruldu. M.N.T.'nin GBT sorgusunda 'Hırsızlık ve hükümlü-tutuklunun kaçması' suçlarından 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işlemleri sonrası sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA