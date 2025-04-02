Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Balıkesir'de ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olan 13 göçmen için harekete geçti. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 organizatör şahıs ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, il sınırları içerisindeki kıyı şeridini kullanarak göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan şahıslar tespit edildi. Operasyonda 13 Afgan uyruklu göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatörler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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