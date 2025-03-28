Aydın'da Bir Eve Kaçakçılık Operasyonu: Yüzlercesi Ele Geçirildi
Aydın'da bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Zafer Mahalllesi'nde bulunan bir eve operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda evde yapılan aramalarda; 400 paket gümrük kaçağı sigara, 20 adet vozol elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.Y. isimli şahıs hakkında Şube Müdürlüğümü tarafından 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.
Kaynak: İHA