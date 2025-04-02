Samsun'da Araç Yoldan Çıktı, Su Kanalına Girdi: 1 Yaralı

Samsun İlkadım'da bir otomobil yoldan çıkarak su kanalına girdi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da Araç Yoldan Çıktı, Su Kanalına Girdi: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki kamyona çarpmamak için fren yapan Murat Türk idaresindeki 55 ES 269 plakalı Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak su kanalına girdi.

Kazada yaralanan yolcu Gülcan Türk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Samsun Trafik kazası
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