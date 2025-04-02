Batman-Kozluk Yolunda Kaza: 5 Yaralı

Batman-Kozluk yolunda bir otomobil kontrolden çıktı ve takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Batman-Kozluk Yolunda Kaza: 5 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesi çıkışında Batman yönüne ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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