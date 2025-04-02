Yunanistan'a Kaçmaya Çalışıyorlardı! 2 FETÖ'cü Yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmak çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Son Güncelleme:
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışıyorlardı! 2 FETÖ'cü Yakalandı

Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin 4 gün önce yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.D. ve E.D.'yi yakaladı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan D.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan D.G.'nin 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yunanistan’a Kaçmaya Çalışırken Yakalanan 3 Şüpheli TutuklandıYunanistan’a Kaçmaya Çalışırken Yakalanan 3 Şüpheli TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Edirne Yunanistan FETÖ
Son Güncelleme:
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Düzce'de Polis ve Jandarmadan Ortak Denetim: 26 Bin 500 Kişiye Şok Düzce'de 26 Bin 500 Kişiye Şok
Meteoroloji Uyarmıştı... Muğla'da Sağanak Etkili Oldu Meteoroloji Uyarmıştı... Muğla'da Sağanak Etkili Oldu
Çorum'da 3 Araç Birbirine Girdi: 2 Yaralı Çorum'da 3 Araç Birbirine Girdi: 2 Yaralı
Adana'da Feci Kaza! Otomobil, 2 Elektrikli Bisikletliye Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı Adana'da Feci Kaza! Otomobil, 2 Elektrikli Bisikletliye Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
ÇOK OKUNANLAR
SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi
Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti
Servet Yarışı Kızıştı, Milyarderler Rekor Kırdı! Dünyanın En Zenginleri Listesine Türkiye'den 35 Kişi Girdi Dünyanın En Zenginleri Listesinde Türkiye'den 35 Sürpriz İsim
Ünlü Makarna Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor Ünlü Makarna Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor
Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek! Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek!