Yunanistan’a Kaçmaya Çalışırken Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne’de gözaltına alınan 2 FETÖ ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Yunanistan’a Kaçmaya Çalışırken Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Edirne merkezde askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin gerçekleştirdikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen FETÖ/PDY şüphelileri S.B. ve S.T. ile terör örgütü PKK şüphelisi V.S. askerler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., S.T. ve V.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Edirne Jandarma Yunanistan
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