Yunanistan’a Kaçmaya Çalışırken Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Edirne merkezde askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin gerçekleştirdikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen FETÖ/PDY şüphelileri S.B. ve S.T. ile terör örgütü PKK şüphelisi V.S. askerler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., S.T. ve V.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA