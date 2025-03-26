İzmir Körfezini Kirleten Firmaya Dev Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir körfezini kirlettiği tespit edilen firmaya, 8 milyon 359 bin 473 lira para cezası verdi.

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İzmir Körfezini Kirleten Firmaya Dev Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, denize boya atığı deşarj ettiği tespit edilen vinç bakın firmasına milyonlarca lira idari para cezası kesti.

Bakanlığın açıklamasında, liman bölgesinde denetim yapan Bakanlık ekiplerinin vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirlediği ve inceleme sonrası kirliliğe neden olan firmaya 8 milyon 359 bin 473 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: DHA

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İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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