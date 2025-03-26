İmamoğlu'ndan Polis Müdahalesine Sert Tepki: 'Bunlara Polis Diyemem'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere yönelik polis müdahalelerine sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Polis Müdahalesine Sert Tepki: 'Bunlara Polis Diyemem'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından; İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve sonrasında tutuklanmasıyla devam eden protestolarda yaşanan polis müdahalesine ilişkin paylaşım yapıldı.

'ADINA POLİS DİYEMEM'

İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik şiddete tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz."

Kaynak: Haber Merkezi

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