İmamoğlu'ndan Polis Müdahalesine Sert Tepki: 'Bunlara Polis Diyemem'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından; İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve sonrasında tutuklanmasıyla devam eden protestolarda yaşanan polis müdahalesine ilişkin paylaşım yapıldı.

'ADINA POLİS DİYEMEM'

İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik şiddete tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz."

Kaynak: Haber Merkezi