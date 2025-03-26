Yunanistan'a Kaçarken Yakalandılar, Tutuklandılar

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheliler tutuklandı.

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Yunanistan'a Kaçarken Yakalandılar, Tutuklandılar

Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan üç şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 2’sinin FETÖ/PDY ve 1’inin terör örgütü PKK üyesi olduğu belirtildi.

Edirne merkezde askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin düzenledikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri S.B. ve S.T. ile terör örgütü PKK şüphelisi V.S. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., S.T. ve V.S., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Edirne Yunanistan
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