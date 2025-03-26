Deneyimli Gazeteci Canfeda Eser Tavusker Hayatını Kaybetti

Balıkesir Basınının deneyimli gazetecilerinden ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) üyesi Canfeda Eser Tavusker 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Deneyimli Gazeteci Canfeda Eser Tavusker Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de uzun yıllar boyunca ulusal ve yerel basında görev yapan deneyimli gazeteci Canfeda Eser Tavusker uzun süredir solunum yetmezliği tedavisi görmekteydi. Yaşamını solunum cihazına bağlı şekilde devam edebilen Canfeda Eser Tavusker, dün akşam saatlerinde kaldırıldığı Şehir Hastanesi’nde bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Deneyimli gazeteci Canfeda Eser'in vefatı basın sektöründe ve Balıkesir'de büyük üzüntüye yol açtı. Hayatını kaybeden Canfeda Eser Tavusker'in cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zağnos Paşa Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

CANDEFA ESER KİMDİR?

Balıkesir Basın camiasının sevilen isimleri arasında yer alan Canfeda Eser Tavusker, uzun yıllar boyunca Show TV temsilciliğinin yanı sıra, Yeni Balıkesir, Marmara Bölge, Balıkesir Postam, Haberci gazetelerinde muhabir olarak görev yaptı. Canfeda Eser bir çocuk annesiydi.

Kaynak: İHA

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