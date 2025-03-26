Sızan Amonyak Gazı 10 Kişiyi Hastanelik Etti

Balıkesir'de bir işyerindeki bakım sırasında sızan amonyak gazı 10 kişiyi hastanelik etti. Gazdan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Sızan Amonyak Gazı 10 Kişiyi Hastanelik Etti

Balıkesir’de bir işletmede bakım sırasında borulardan amonyak gazı sızdı. Yan taraftaki iş yerinde çalışan 10 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir meyve kurutma fabrikasında meydana gelen olayda, Fabrikada boru yenileme çalışmaları sırasında amonyak gazı sızıntısı oluştu. Gaz, fabrikanın yanında bulunan ve müşteri hizmetleri veren bir firmanın havalandırma sisteminden içeri sızdı. Gazdan 10 işçi etkilenirken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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