Bingöl’de Uyuşturucu Operasyon
Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 kilo 230 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan operasyonla ilgili kamuoyuna açıklama yapıldı. Açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu/uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 25 Mart günü Genç ilçe kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon kapsamında 2 kilo 230 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, söz konusu olay ile ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatı neticesinde adli işlemlere başlanıldığı da belirtildi.
Kaynak: İHA