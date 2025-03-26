Bingöl’de Uyuşturucu Operasyon

Bingöl Valiliğinden yapılan operasyonla ilgili kamuoyuna açıklama yapıldı. Açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu/uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 25 Mart günü Genç ilçe kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 2 kilo 230 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, söz konusu olay ile ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatı neticesinde adli işlemlere başlanıldığı da belirtildi.

Kaynak: İHA