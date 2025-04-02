Adana'da Feci Kaza! Otomobil, 2 Elektrikli Bisikletliye Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Adana Seyhan'da bir otomobil, ters yönde ilerlediği öne sürülen 2 elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, bisikletlilerden Rahman Can Semiz (32) hayatını kaybetti, Muhammed el-Hac (26) ise ağır yaralandı. Kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana'da Feci Kaza! Otomobil, 2 Elektrikli Bisikletliye Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesi D-400 Karayolu’ndaki Vedat Dalokay Hal Kompleksi önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, ters yönde seyrettikleri öne sürülen Rahman Can Semiz ile Muhammed el-Hac'in elektrikli bisikletlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 elektrikli bisikletin sürücüsü yola savrulurken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Adana'da Feci Kaza! Otomobil, 2 Elektrikli Bisikletliye Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Semiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Muhammed el-Hac ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Semiz'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Adana Trafik kazası
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