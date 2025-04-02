Düzce'de Polis ve Jandarmadan Ortak Denetim: 26 Bin 500 Kişiye Şok

Düzce’de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Ekipler tarafından 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 26 bin 500 şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 56 şüpheli şahıs yakalanırken 18 kişi tutuklandı.

Yapılan denetimlerde ise 18 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 12 av tüfeği, 5 tabanca namlusu, 873 mermi, 43 şarjör, 3 tabanca susturucusu, 15 kartuş, 221 uzun namlulu silah fişeği ve 30 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA