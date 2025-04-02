Düzce'de Polis ve Jandarmadan Ortak Denetim: 26 Bin 500 Kişiye Şok
Düzce'de güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 26 bin 500 şahıs sorgulandı araması bulunan 58 şahıs yakalandı 18’i tutuklandı, çok sayıda silah ve tüfek ele geçirildi.
Düzce’de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Ekipler tarafından 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 26 bin 500 şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 56 şüpheli şahıs yakalanırken 18 kişi tutuklandı.
Yapılan denetimlerde ise 18 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 12 av tüfeği, 5 tabanca namlusu, 873 mermi, 43 şarjör, 3 tabanca susturucusu, 15 kartuş, 221 uzun namlulu silah fişeği ve 30 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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