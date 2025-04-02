Meteoroloji Uyarmıştı... Muğla'da Sağanak Etkili Oldu

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Muğla'nın sahil kesimlerinde yoğun yağış etkili oldu.

Meteoroloji Uyarmıştı... Muğla'da Sağanak Etkili Oldu

Muğla'nın sahil kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu. Akbük Koyu'nda yaşayan vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Aniden bastıran yağış, bölgede yer yer su birikintilerine neden olurken, hava sıcaklığında da düşüş yaşandı.

Yetkililer, yağışın etkili olmaya devam edebileceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade etti. Özellikle düşük kotlardaki bölgelerde su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak, Fırtına, Çöl Tozu Geliyor... Çok Kuvvetli OlacakMeteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak, Fırtına, Çöl Tozu Geliyor... Çok Kuvvetli OlacakGüncel

Kaynak: İHA

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