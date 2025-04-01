Bayramda Trafik Denetimlerine Sıkı Kontrol

Erzincan'da bayram dolayısıyla trafik denetimlerini artıran ekipler kontrolleri sıkılaştırdı. Öte yandan ekipler Erzincan-Sivas kara yolunda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki denetim noktasında vatandaşlara şeker ikramında bulundu.

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Bayramda Trafik Denetimlerine Sıkı Kontrol

Erzincan’da polis ekipleri Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sıklaştırılan trafik denetimlerine devam etti.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı'nın 3’üncü gününde yoğun mesai yapıyor. Uluslararası Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum D-100 kara yolunda bayram süresince emniyet müdürlüğüne bağlı yaklaşık 180 personel görev yapıyor.

Erzincan-Sivas kara yolunda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki denetim noktasında vatandaşlara şeker ikramında bulunan ekipler, emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda da uyarılar yapıyor.

Ekiplerce ayrıca uygulama sırasında sürücü ve yolculara "Yaşam Tüneli" çadırında trafik kurallarını anlatan görüntüler izlettiriliyor. Trafik denetiminde görevli polis memuru Didem Ceren Karabıçak gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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